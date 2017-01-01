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Antalya'da Yılın Ebeleri seçildi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'da 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nde yılın ebelerine teşekkür belgeleri verildi.

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve haftası, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve birçok özel sağlık kuruluşunun iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Anfad tarafından "Antalya Fotoğrafları Sunumu ve Sağlık Çalışanları" konulu fotoğraf sergisi açıldı. Serginin ardından hediye çekilişi gerçekleştirildi.

Etkinlikte Antalya Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Murat Özdemir, bütün güzelliklerin ebelerin olması temennisinde bulundu. Ebeliğin hekimlikten de eski bir meslek olduğunu belirten Özdemir, ebeliğin ilk çağlarda ilkel koşullarda yapıldığını, günümüzde ise mesleki gelişmeler sonrası ciddi değişimlerin olduğunu ifade etti.

Etkinliğin sonunda Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden Selma Asıltürk, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden Leman Yüksel, Sadike Uzgur, Aysel Okan, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ebesi Sevilay Sarı, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Hülya Çavana ve diğer özel sağlık kuruluşlarından da yılın ebelerine teşekkür belgeleri verildi.

(SÇ-SÇ-Y)



08.05.2017 12:30:37 TSI

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