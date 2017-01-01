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Kahta-Fed Final Maçını Dumlu Spor kazandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:22
Kahta-Fed Final Maçını Dumlu Spor kazandı
Kahta-Fed Final Maçını Dumlu Spor kazandı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe stadyumunda Kahta Dernekler Federasyonunun (Kahta Fed) 4. Geleneksel Futbol Turnuvasının final maçı gerçekleştirildi.
Kahta-Fed Turnuva Tertip Komisyonunca alınan karar ile genç yaşta hayatını kaybeden Ahmet Kelepçe'nin adının verildiği turnuva, 16 dernek takımının katılmasıyla 26 Şubat 2016 tarihinde İstanbul Hamza Yerlikaya Tesislerinde başladı. İstanbul'da yapılan turnuvalarda Alidam Derneği ile Dumlu Derneği takımı finale kaldı. Final maçı Kahta ilçe stadyumunda yapıldı. Dumlu Dernek Takımı, rakibi olan Alidam Derneği Takımını 3-1 yenerek turnuvanın final maçını kazandı. Turnuvanın amacına değinen Kahta Fed Başkanı Ali Yücel, "Bu organizasyonu düzenlerken temel amacımız hemşerilerimizi gurbette bir arada tutmak. Birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmek için böyle bir organizasyon düzenledik. Bu konuda Kahta Fed'in çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Eğer başarılı olmasaydı bugün bu kadar hemşerimiz burada olmazdı. İstanbul'da yaklaşık 2 ay sürdü bu dostluk maçları. Turnuvamıza katılan spor kulüplerine teşekkür ederim. Bu etkinliğimizi izlemeye gelen hemşerilerimiz bizi memnun etti" ifadelerini kullandı. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ise, "Gurbetteki hemşerilerimizin bu şekilde dernekler kurup bir federasyon çatısı altında bir araya gelmesi takdire şayandır. Çünkü gurbet elde arkadaşlarıyla, akrabalarıyla, eş dostlarıyla bir araya gelerek bu tür etkinlik düzenlemek hayata ayrı bir anlam katar. Bu güzel etkinliğe vesile olan Kahta Dernekler Federasyonu yönetimine ve başkanına teşekkür ediyorum. Bu maçta kazanan Kahta olmuştur. Çünkü burada önemli olan maçı kimin kazandığı değil, önemli olan birlik ve beraberlik içinde bir arada olmamızdır" dedi. Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, maçın ödüllerini ve şampiyonluk kupasını Dumlu Derneği'nin takımına verdi.
Turnuvanın 2. takımı olan Alidam Derneği'nin Takımına ise kupasını Kahta Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan'dan aldı
Konuşmaların ardından sahne alan Adıyamanlı sanatçılardan Kahtalı Hamido, Murat Dağ ve Ali Baran, türküler söyledi.
(HT-SD-Y)

08.05.2017 12:31:34 TSI
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