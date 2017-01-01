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Vali Azizoğlu, müjdeyi verdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:29
Vali Azizoğlu, müjdeyi verdi
Vali Azizoğlu, müjdeyi verdi
- Erzurum'a üç önemli yatırım

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Vakıflar Haftası nedeniyle Vakıflar Bölge Müdür Vekili Sedat Ayyıldız ve beraberindeki kutlama komitesi üyelerini makamında kabul eden Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum'a yapacakları 3 önemli projenin müjdesini verdi. Vali Azizoğlu, Erzurum'a yeni bir valilik, kütüphane ve arkeoloji binası yapacaklarını söyledi.
Vakıflar Bölge Müdür Vekili Sedat Ayyıldız ve beraberindeki kutlama komitesi üyeleri, bu yıl 8-14 Mayıs'ta kutlanan "Vakıflar Haftası" dolayısıyla Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Vali Azizoğlu'na Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Bölge Müdür Vekili Sedat Ayyıldız, hafta boyunca yapılacak çeşitli etkinliklerle Vakıflar Haftası'nı geniş bir yelpazede kutlayacaklarını ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Azizoğlu ise vakıfların, ülke genelinde sosyal ve kültürel alanda önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.
Heyete, Erzurum'da yakın zamanda yapılacak üç önemli projenin de müjdesini veren Vali Azizoğlu, Erzurum'a yeni bir valilik, kütüphane ve arkeoloji binası yapacaklarını söyledi.
Vali Azizoğlu, " Şehrimizin tarihi yapısına uygun yeni eserler inşa ediyoruz. Bu anlamda Anadolu'nun kapısı Erzurum'un tarihi yapısı ile bir bütünlük sağlayan yeni valilik binamızın yakın zamanda temelini atacağız. Ayrıca, geçtiğimiz Kütüphaneler Haftasında müjdesini verdiğimiz kütüphanenin ve arkeoloji müzesinin de yakın bir tarihte temelini atarak şehrimize bu güzel eserleri kazandıracağız" dedi
Vali Azizoğlu, Bölge Müdür Vekili Sedat Ayyıldız ve beraberindeki kutlama komitesi üyelerinin nezdinde tüm vakıf çalışanlarının haftalarını kutladı.
(ÖB-ÖB-Y)

08.05.2017 12:38:13 TSI
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