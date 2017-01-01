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2. Ormancılık ve Su Şurası toplandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:29
2. Ormancılık ve Su Şurası toplandı
- Şurada 100 karara imza atıldı

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bu yıl 2. düzenlenen "Ormancılık ve Su Şurası" 5-7 Mayıs tarihleri arasında 500 katılımcı ile yapıldı. Şurada Türkiye'nin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi hususlarında 101 karara imza atıldı.
Uzun süredir devam eden hazırlıkların sonucu gerçekleştirilen 2. Ormancılık ve Su Şurası tamamlandı. Şura hazırlıkları, şura müzakerelerine esas olacak doküman ve belgeleri hazırlamak üzere 18 adet çalışma grubu ile muhtelif alt çalışma grupları tarafından yapıldı. Şura belgelerini hazırlayan 18 adet çalışma grubu ise Bakanlık birimleri, üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden yaklaşık 800 kişi ile bu çalışmalarını tamamladı. 5-7 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapılan ve açılış konuşmasını da Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun yaptığı şurada, ülkemizin sahip olduğu orman ve su kaynaklarının yönetiminde ileriye dönük strateji ve politikalar masaya yatırılarak karşılaşılan zorlukların çözümü çok katılımlı bir yaklaşımla müzakere edildi.
"Kararlar uygulamaya geçecek"
300'ü şura üyesi olmak üzere 500 kişi ile gerçekleştirilen 2. Ormancılık ve Su Şurası'nda su, ormancılık, iklim ve meteoroloji, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik ile çölleşme ve erozyonla mücadele komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonların çalışmaları sonucunda ise toplam 101 adet karar alındı. Alınan bu kararlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın uhdesinde olan su, ormancılık, doğa koruma gibi hususlardaki çalışmalarına yön verecek, bu konulardaki strateji belgelerine, eylem planlarına rehberlik edecek ve bakanlığın 2023 hedeflerine ulaşmasında en büyük yardımcısı olacak. Bundan sonraki süreçte alınan kararlar Bakan Eroğlu'nun onayıyla yayınlanacak. Sonrasında ise alınan kararların uygulamaya geçirilmesi maksadıyla eylem planları hazırlanacak ve bu kararlara ilişkin gerçekleşmeler 1. Ormancılık ve Su Şurası'nda olduğu gibi mütemadiyen izlenecek.
(GC-

08.05.2017 12:38:20 TSI
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