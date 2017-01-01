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Giresun'da 298 bin 942 kişinin GBT'si soruldu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:31
Giresun'da 298 bin 942 kişinin GBT'si soruldu

Resul Yanbul
GİRESUN (İHA) - Giresun İl Emniyet Müdürlüğü 2017 yılının ilk 4 ayında 298 bin 942 kişinin GBT kaydını sorguladı.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak 2017 - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerimizde yapılan yol uygulamalarında 298 bin 942 şahsın GBT kaydı sorulmuş 8 tanesi FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 262 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca yapılan yol uygulamalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet kuru sıkı tabanca, 6 bin 950 paket kaçak sigara ile 60 gr esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.
(RY-ÖS-Y)

08.05.2017 12:41:10 TSI
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