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Giresun'da 298 bin 942 kişinin GBT'si soruldu



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GİRESUN (İHA) - Giresun İl Emniyet Müdürlüğü 2017 yılının ilk 4 ayında 298 bin 942 kişinin GBT kaydını sorguladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak 2017 - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerimizde yapılan yol uygulamalarında 298 bin 942 şahsın GBT kaydı sorulmuş 8 tanesi FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 262 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca yapılan yol uygulamalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet kuru sıkı tabanca, 6 bin 950 paket kaçak sigara ile 60 gr esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

(RY-ÖS-Y)



08.05.2017 12:41:10 TSI

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