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15 Temmuz şehitleri için mevlit

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:32
15 Temmuz şehitleri için mevlit
15 Temmuz şehitleri için mevlit

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Şanlıyurt köyünde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.
Altıntaş Şanlıyurt köyü Camiinde düzenlenen programda, şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldıktan sonra gelen misafirlere yemek ikramında bulunuldu.
AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Millet olarak 15 Temmuz darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getiren Bayram, "15 Temmuz'da milli irade karşısında hiçbir gücün duramayacağı tüm millet gösterdi. Demokrasiye sahip çıkma adına her zaman milli iradeye sahip çıkmalıyız. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Programa, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, daire amirleri, köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.(YD-EFE)

08.05.2017 12:42:03 TSI
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