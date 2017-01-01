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Başkan Duymuş, Hıdrellez şenliklerine katıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:32
Başkan Duymuş, Hıdrellez şenliklerine katıldı
Başkan Duymuş, Hıdrellez şenliklerine katıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Kayalar mahallesi ile Yeniceköy'de düzenlenen Hıdrellez şenliklerine katıldı. Hıdrellez şenliklerinin baharın müjdeleyicisi olduğunu ifade eden Başkanı Mehmet Duymuş, "Mahalle ve köylerde düzenlenen Hıdrellez şenliklerine katıldık. Her sene olduğu gibi bu sene de etkinliklerimizi yaptık. Bu şenliklerde katkısı olan, olmayan bütün vatandaşlara teşekkür ederim" dedi.
(CKT-DA-Y)

08.05.2017 12:42:07 TSI
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