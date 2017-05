YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Trafik Müdürü İsmail Caran; "Hedef ölümlü kazaları azaltmak"

Trafik Müdürü İsmail Caran; "Hedef ölümlü kazaları azaltmak"



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürü İsmail Caran, ölümlü trafik kazalarına sebebiyet veren hataların başında alkollü araç kullanımı ve hızın geldiğini vurgulayarak "Canınızı seviyorsanız hız limitlerini dikkate alın" dedi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlamaları çerçevesinde bir konuşmaya yapan Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürü İsmail Caran denetimler artarak devam edeceğini söyledi. Trafik düzeninde sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi için çabaladıklarını kaydeden Caran şöyle konuştu; "Günümüzde her birey trafikte birer aktördür. Şuanda ailemizden biri trafikte bir hareketin içindedir. Yayadır yolcudur veya sürücüdür. Bu nedenle bu hafta herkesi ilgilendirmektedir. Bazı haftaların konusu kutlama, bazı haftaların konusu anmadır. Trafik haftasının konusu da bilinçlendirmedir, eğitimdir, toplumun trafik konusunda duyarlılığını artırmaktır. İşte bu vesile ile her yıl Mayıs ayında bu konu üzerinde etraflıca durulmaktadır. Bizde Düzce olarak, ilimizde trafik bilincini, trafik düzeninde sorumluluklarımızı daha iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda denetimlerimiz artarak devam edecektir."

"Hedefimiz kazaları azaltmak"

Caran hedeflerinin 2020 yılında kaza sonucu meydana gelen ölümleri yüzde 50 azaltmak olduğunu ifade ederek "Ülkemiz karayollarında meydana gelen kazaları önlemek, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla hazırlanan Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile 2020 yılına kadar ülkemizde kazalar sonucu meydana gelen ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedeflenmektedir" dedi.

"Bir yılda 2 bin 266 can"

Trafik Müdürü İsmail Caran kaza istatistiklerini de vererek "Türkiye genelinde 2016 yılında meydana gelen 156 bin 688 trafik kazasında 2 bin 266 kişi hayatını kaybetmiş, 252 bin 857 kişi yaralanmış ve sakat kalmıştır. 2015 yılında meydana gelen trafik kazalarında hayatına kaybedenlerin sayısı 2 bin 555 iken 2016 yılında 2 bin 266 düşmüştür" şeklinde açıklama yaptı.

"Alkol, hız, kuralsızlık"

İsmail Caran, kazaya sebebiyet veren hataları ise şöyle sıraladı: "Denetim hizmetlerinin daha etkin, yoğun ve verimli şekilde uygulanması için kazalara en çok sebebiyet verdikleri anlaşılan hız-alkol etkisi altında araç kullanma, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamama, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, doğrultu değiştirme manevralarını hatalı yapma, dönüş kurallarına uymama, taşıt yolunda yürüme, karşıdan karşıya geçiş kurallarına uymama gibi ihlaller ile mücadele etmeye yönelik çalışmalarımız planlı bir şekilde devam edecektir."

"Eğitim faaliyetlerine ağırlık"

Eğitim faaliyetlerine ağırlık verildiğinin altını çizen Müdür Caran "İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde eğitim faaliyetleri yapılmış, bu kapsamda 2016 2017 öğretim yılında şuana kadar 47 okulda 6485 öğrenciye personelimiz tarafından trafik eğitimi verilmiş, ayrıca ilimizde faaliyet gösteren hak otobüsü, okul servis aracı, kamyon ve ambulans şoförleri ile hafriyat ve beton şirketleri de dahil toplamda 1119 yol kullanıcısına eğitim verilmiştir" diye konuştu.

"Kurallara uyun"

Sürücülere kurallara uymaları çağrısında bulunan Caran son olarak ise şunları aktardı "Trafik kazaları ile kurallara uyulması şeklinde mücadele edilebilir. Yoğun ve etkin denetimler sayesinde algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması sağlanacak ve kazayla ölümler en aza indirilecektir. Denetimler ve cezai işlemler sevdiklerinizin trafikte daha güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Tüm sürücülere çağrım canınızı ve ailenizi seviyorsanız emniyet kemerinizi takın, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmayın, alkollü vaziyette direksiyon başına geçmeyin ve hız limitlerine uyun ki sevdiklerinizden hızla uzaklaşmayın."

(AY)



08.05.2017 12:42:07 TSI

NNNN