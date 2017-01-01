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Vakıflar Haftası "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" temasıyla kutlanıyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:34
Vakıflar Haftası "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" temasıyla kutlanıyor
Vakıflar Haftası "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" temasıyla kutlanıyor

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay'da Vakıflar Haftası, "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" temasıyla çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünde düzenlenen ilk etkinlik saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından bölge müdürünün konuşmasıyla devam etti.
Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran, Kudüs'ü, ümmetlerin kurtuluşu ve hidayeti ile müjdelenmiş nice nebinin zuhur ettiği kutsal şehir olarak tanımladı. Kutsal sayıldığı bütün dinlerin ve toplumların bir buluşma yeri olarak Kudüs'ün gerçekten dünyanın orta noktası olduğunu belirten Yıldıran, "16. Yüzyılda Osmanlı egemenliği altında farklı inançlar ve milletlerden insanların birlikte yaşadığı, kimliğine uygun bir çeşitliliğin yansıdığı bir kenttir. Başta Araplar olmak üzere pek çok unsuru içine alan, on bin nüfuslu bir kenttir. Bugün Kudüs'e, yuvamız Anadolu'nun coğrafya olarak en yakın şehri olmasının ötesinde, tarihdaşlık, gönüldaşlık ve aynı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmakla kardeştaş olan kadim şehir Antakya, kutsal şehir Kudüs'ten gelen elçileri Habib-i Neccar ile beraber sarıp sarmalamış olmanın vakarı ile insanlığa çağlar aşan bir hoşgörü ile seslenmektedir" dedi.
Açılış konuşmaların ardından Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Tuba Akar tarafından konferans verildi.
Etkinliğe Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, vakıf yöneticileri ve davetliler katıldı.
(BGY-Y)

08.05.2017 12:43:30 TSI
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