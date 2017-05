YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konya'da, Karayolu Trafik Haftası kutlandı

Uğur Sarı

KONYA (İHA) - Konya'da trafik güvenliğinin sağlanması görevlerinde başarı gösteren polis ve jandarma personeline başarı belgesi verildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle Mevlana Kültür Merkezinde kutlama programı düzenledi.

Programda konuşan Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, trafiğin toplumun her kesimini ilgilendiren, günlük hayat içinde herkesin iç içe olduğu bir alan olduğunu söyledi. Yaman, "Günümüzde gerek Dünya'da gerekse ülkemizdeki en önemli sorunlardan birisi hiç şüphesiz trafik kazalarıdır. Dolayısıyla bu sorun hepimizi bir yönüyle ilgilendirmekte sorunun çözümü içinde tüm toplumun sorumlu hareket etmesi ve üzerine düşeni yapması zorunluğu ortaya çıkmaktadır" dedi.

Yaşanan kural ihlallerinin trafik düzeninin bozulması ve can kaybına neden olduğunu hatırlatan Yaman, "Bu kural ihlalleri yaralanma, sakat kalma gibi dramatik neticelerle birlikte büyük ekonomik kayıplara da neden olan kazalarla sonuçlanabilmektedir. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki can kayıpları ile Avrupa ülkelerini kıyasladığımızda uluslararası güvenlik trafiği veri analiz grubunun raporuna göre, Avrupa ülkelerinde 100 bin kişiye düşen ölüm sayısı yüzde 4 civarındayken, bu sayı ülkemizde yüzde 9 civarında. Yani Avrupa ülkelerinden 2 kat fazla olduğu görülmektedir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından program trafik konulu şiir yarışmasında birinci olan ortaokul öğrencisi Şerife Akkanat'ın 'Güvenli Hayat' isimli şiiriyle devam etti. Programda protokol tarafından trafik güvenliğinin sağlanması görevlerinde başarı gösteren polis ve jandarma personeline başarı belgesi verilerek trafik kurallarıyla ilgili hazırlanan stantlar gezildi.

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gursoy, okul idarecileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

