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ETOS'tan otizmli çocuk annesi Münire Turgutoğlu'na ''Yılın Annesi'' plaket ödülü

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:39
ETOS'tan otizmli çocuk annesi Münire Turgutoğlu'na ''Yılın Annesi'' plaket ödülü
ETOS'tan otizmli çocuk annesi Münire Turgutoğlu'na ''Yılın Annesi'' plaket ödülü

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) tarafından, otizmli çocuğun annesi olan Münire Turgutoğlu'na ''Yılın Annesi'' plaket ödülü verildi.
Bir restaurantta Anneler Günü dolayısı ile düzenlenen kahvaltı etkinliğinde, günün anlam ve önemini belirten şiir ve şarkılarla anneler anıldı. Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı etkinlikte, Eskişehirli otizmli çocuk Mehmet Ulaş Turgutoğlu'nun annesi olan Münire Turgutoğlu plaket ile ödüllendirildi. ETOS Başkanı Nihal Bağcı, yaptığı açıklamada, ''Anneler, verecek ne çok şeyleri vardır onların. Verdikçe güzelleşir, verdikçe zenginleşirler. İşte böyle bir anneyi, otizmli çocuk Mehmet Ulaş Turgutoğlu'nun annesi Münire Turgutoğlu'nu, 'Yılın Annesi' ödülüne layık gördük. Münire Turgutoğlu, Eskişehir Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği (OFDER)'in kurucularındandır. Güçlü bir anne ve 14 yaşında Mehmet Ulaş Turgutoğlu isminde otizmli bir oğlu var. Çocuğunun sağlık sorununu öğrendiğinde, ilk şoku atlatır atlatmaz, çocuğunu nasıl yetiştireceğini araştırmaya başlayan bir annedir ve bu anneyi yürekten kutluyorum'' diye ifade etti.
(MEB-MET-Y)

08.05.2017 12:47:59 TSI
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