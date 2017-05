YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KOSGEB'den TATSO'ya ziyaret

KOSGEB'den TATSO'ya ziyaret



BİTLİS (İHA) - KOSGEB Van Bölge Müdürü Bilal Emre Yörük, beraberindeki heyetle Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını (TATSO) ziyaret etti.

Bölge ziyaretleri kapsamında KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç ve Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya ile TATSO Başkanı Bilal Dağdağan'ı makamında ziyaret eden KOSGEB Van Bölge Müdürü Bilal Emre Yörük, odanın çalışma ve faaliyetleri ile ilgili bilgi alarak, KOSGEB'in destek programları hakkında bilgi verdi.

TATSO'nun yürüttüğü çalışma ve faaliyetleri yakından takip ettiklerini dile getiren Yörük, başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TATSO Başkanı Bilal Dağdağan ise, TATSO'ya bağlı olan Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinin ekonomik yapısı ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. TATSO olarak bölge ekonomisi ve tacirlerin kalkınması için her zaman ellerini taşın altına koyduklarına vurgu yapan Dağdağan, oda olarak her zaman üyelerinin sorun ve sıkıntılarıyla ilgilenerek çalışma yürüttüklerini ifade etti.

