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ÇGC TSM Korosu'ndan 42. yıl konseri



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Türk Sanat Müziği Korosu, sezonun son konserini Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde verdi.

ÇGC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ÇGC Türk Sanat Müziği Korosu konserinde konuşan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, "42. yılını kutladığımız cemiyetimiz her geçen gün daha da iyi işler yapmak için çalışıyor. Bu konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Duygu Topal'ın sunduğu, Aygül Altınok Tutu'nun yönettiği konserde 8 kişilik saz heyeti yer aldı.

Konserin birinci bölümünde koro, ilk olarak "Yine Neş'e-i Muhabbet, Dil Ü Canım Etti Şeyda" eserini, daha sonra da "Ateş-İ Suzanı Firkat Yaktı Cismü Canımı" adlı hicaz eserini seslendirdi.

Kürdili Hicazkar eserlerin seslendirildiği konserin ikinci bölümünde, Orhan Karaoğuz, Polat Göçen ve Veysel Başözdeş'in yaptığı giriş taksiminden sonra koro "Nice Sevdi, Nice Yandı, Nice Bağlandı Gönül" adlı eseri seslendirdi.

Çeşitli eserlerin seslendirildiği edildiği konser, Bimen Şen ve Avni Anıl'a ait şarkılarla sona erdi.

Konser sonunda ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Süreyya Uri ve Sefa Saygıdeğer, Koro Şefi Aygül Altınok Tutu ve koronun en genç solisti Verda Tutu'ya çiçek takdim ettiler.

(ELF-Y)



08.05.2017 12:48:13 TSI

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