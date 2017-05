YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlkadım THM Çocuk Korosu büyüledi

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini sürdüren Türk Halk Müziği(THM) Çocuk Korosu'nun verdiği konser büyük beğeni topladı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda Şef Ali Rıza Gündoğdu yönetimindeki THM Çocuk Korosu konserinde miniklerin performansı büyüklere taş çıkarttı. İki bölüm halinde gerçekleşen solo ve koro halinde yaklaşık iki saat süren konserde çocuklar, Türk halk müziğinin sevilen birçok eserini başarıyla seslendirdi. Her yöreye ait türküleri büyük bir ustalıkla söyleyen minikler dinleyicilerden tam not aldı.

Konser sonunda koroyu tebrik ederek THM Çocuk ve Gençlik Korosu Şefi Ali Rıza Gündoğdu'ya plaket takdim eden İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, "İlkadım Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi kültür-sanat faaliyetlerinde de aktif bir performansla çalışmalarımızı sürdürmekte, bu konuda imkanlarımızı daha da arttırmanın üstün gayretini göstermekteyiz. Bu manada çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle şehrimizde kültür ve sanat yaşamına belediye olarak büyük katkı sağlıyoruz. Toplumumuzun ortak duygu, düşünce ve davranışlarını temsil eden Türk halk müziğinin nesilden-nesile aktarılmasında sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz" dedi.

