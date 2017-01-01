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Hoşnudiye'de sokak ağaçlandırma çalışması

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:40
Hoşnudiye'de sokak ağaçlandırma çalışması
Hoşnudiye'de sokak ağaçlandırma çalışması

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından 2009 yılında başlatılan sokak ağaçlandırma çalışmaları son olarak Hoşnudiye mahallesinde gerçekleşti.
Tepebaşı Belediyesi, Tema ve Eczacılık Fakültesi işbirliği ve 301 çocuğun katılımı ile Hoşnudiye Mahallesinde ki; Çiftkurt, Safiyet, Sağın, Dumlupınar, Başak, Oytun, Kolcu, ve Tunç sokaklarında, erguvan, süs elması ve süs eriği olmak üzere 351 ağaç dikimi yapıldı. Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu ağaçlandırma etkinliği öncesi katılımcılara mini bir konser verdi.
Etkinlikte bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bu güzel bahar sabahında, güzel bir iş yapacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Tepebaşı'nda gerçekten çok güzel işler yapıyor. Bu gün kişi başına düşen yeşil alanlara baktığınızda Tepebaşı bölgesi Türkiye'de önde gelen bölgelerden bir tanesi. Sokak ağaçlandırmaları Türkiye'de hiçbir yerde yok. Sadece Tepebaşı Belediyesinde var. Çünkü biz sokağımızı çok seviyoruz. 2002'den beri biz bu sokak ağaçlandırmalarını çok önemsedik. Bu çocuklar şimdi elleri ile dikecekler, yirmi sene sonra diyecekler ki 'Bu ağacı ben diktim.' Bunun mutluluğunu yaşayacaklar. 2009'dan bu yana 110 sokakta ağaçlandırma yapmışız. 24 okuldan 208 öğrenciyle yapmışız bunu. Yedi bin civarında fidan dikmişiz" ifadelerini kullandı.
Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır ise, "Sevgili çocuklar ağaç dikmek kimi zaman bir gereklilik, kimi zaman yok edicilere karşı duyulan bir öfkedir. Biraz sonra sizlere bir dostumuzu tanıştırıp teslim edeceğiz. Onu koruyup büyüteceksiniz. Biz Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak dostlarımızı size güvenle emanet ediyoruz ve onlara en az bizim gibi bakacağınıza inanıyor, sizleri çok seviyoruz" diye belirtti.
Hoşnudiye Mahalle Muhtarı Figen Rençber ise, "Bu gün baharı yaşıyoruz. Bahar canlılık, yeniden diriliş demek. İşte biz de ağaç şenliğimiz ile mahallemizi şenlendireceğiz, renklendireceğiz. Bir ağaca hayat vermek her birey için önemlidir. Bu gün ağacı istismar eden değil, insana, hayvana, ağaca ve yeşile değer veren Tepebaşı Belediye başkanımız Ahmet Ataç'a Tepebaşı'nı yaptığı güzel projelerle güzelleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne, mahallemizi 353 adet ağaçla taçlandıracaklarından dolayı teşekkür ederim" diyerek ağaçlandırma çalışmalarının önemini ifade etti.
Etkinlik sonrası katılımcılara pilav ve ayran ikramı yapıldı.
(MEB-MET-Y)

08.05.2017 12:49:25 TSI
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