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Seydişehir'de jeo termal kuyu çalışmalarında sona gelindi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:45
Seydişehir'de jeo termal kuyu çalışmalarında sona gelindi
Seydişehir'de jeo termal kuyu çalışmalarında sona gelindi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, seracılık ve kaplıca turizmini değerlendirilmek üzere açtığı jeo termal ikinci kuyunun çalışmaları tamamladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ketirağılları bölgesinde açılan ve 700 metre derinliğindeki kuyuda 43 derece sıcaklığında, saniyede ise 40 litrelik su kapasitesi elde ettiklerini söyledi. Seydişehir'in jeotermal kaynak açısından son derece büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Başkan Tutal, Kavak Mahallesi ve Seydişehir'de 2000 yılından bu yana devam eden jeo termal serüvenin İnşallah hayırlısı ile sonuna gelindiğini belirtti. Arama yaptıkları bölgenin ruhsatının Seydişehir Belediyesine ait olduğunu kaydeden Başkana Tutal, "Daha önceleri bu bölgede bir kaç kuyu açılmıştı. Şu an ikinci kuyuyu açtık. 700 metre derinliğe indiğimiz bu kuyuda şu anda 43 derece sıcaklık, saniyede 40 litre akan bir su bulduk. Kuyu çalışmasını gerçekleştirdiğimiz bölgemizin karşısında bulunan bölgede 315 bin metrekarelik bir alanı satın almak suretiyle belediyemize kazandırdık. Bölgeyi yatırımlara hazırladık inşallah. Sadece Seydişehir'in değil, Konya'nın hizmetine termal seracılık ve termal otelcilik olarak bu bölgeyi açmış olacağız. İlçemize, memleketimize özellikle Konyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
(US-AH-Y)

08.05.2017 12:54:17 TSI
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