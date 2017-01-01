Erciş'te 'Adı Aşk Olsun' semineri
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Adı Aşk Olsun' konulu bir seminer düzenlendi.
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün evlilik öncesi danışmanlık eğitimleri kapsamında Erciş Kredi Yurtlar Kurumu konferans salonunda düzenlenen seminere, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı. Psikolog Elif Yazıcı, 'aşk nedir, aşk sonsuza kadar sürer mi, kadın erkek farklılıkları ilişkileri nasıl etkiler, mantık evliliği mi aşk evliliği mi, evlilik aşkı öldürür mü, eş seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir, mutlu bir evlilik için neler gerekli' konularını ele aldı.
Seminer sonrasında katılımcıların 'Evlilik' ile ilgili sorularına cevap verildi.
(MSA-Y)
08.05.2017 12:55:28 TSI
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