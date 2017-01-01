ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kültür Ortaokulu satranç takımı Türkiye 8. oldu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:46
Kültür Ortaokulu satranç takımı Türkiye 8. oldu
Kültür Ortaokulu satranç takımı Türkiye 8. oldu

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Özel Kültür Ortaokulu öğrencileri Zeynep Can, Beren Sözat, Çağla Nehir Subaşı ve Ayşe Taş bu yıl ilk kez girdikleri satranç turnuvasında Küçük Kızlarda Türkiye 8. oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı okullar arası Küçük Kızlar Satranç Türkiye Birinciliği turnuvasında Düzce Özel Kültür Ortaokulu Küçük Kızlar Satranç takımı Zeynep Can, Beren Sözat, Çağla Nehir Subaşı ve Ayşe Taş Türkiye'deki 243 takım arasından ilk 84'e, girdi. Ardından ilk 19'a kalan öğrenciler turnuvayı Türkiye 8. olarak tamamladı.
Okul Müdürü Murat Sert yaptığı açıklamada "İlk defa okul olarak katıldığımız Okul Sporları Satranç Türkiye Finallerinde birçok okulu geride bırakarak Türkiye 8.'si olan öğrencilerimizi, Satranç Antrenörümüz Halis Aksakal'ı, öğrencilerimize eşlik eden Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ömer Şahin'i kutlar ve başarıya giden bu yolda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Okulumuz Kurucusu Hasan Aktürk' e teşekkür ederim'' dedi.
(AY)

08.05.2017 12:55:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Trafik Müdürü İsmail Caran; &quot;Hedef ölümlü kazaları azaltmak&quot;
YEREL

TRAFİK MÜDÜRÜ İSMAİL CARAN; "HEDEF ÖLÜMLÜ KAZALARI AZALTMAK"
Özel öğrencilerden Vali Dağlı'ya davet
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN VALİ DAĞLI'YA DAVET
Başkan Keleş Şanlıurfa'da açılışı katıldı
YEREL

BAŞKAN KELEŞ ŞANLIURFA'DA AÇILIŞI KATILDI
Dilara Bozan Avrupa üçüncüsü oldu
YEREL

DİLARA BOZAN AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Düzce Sohbetleri başladı
YEREL

DÜZCE SOHBETLERİ BAŞLADI
Akçakocalı kadınlar Burse ve Çanakkale'yi gezdi
YEREL

AKÇAKOCALI KADINLAR BURSE VE ÇANAKKALE'Yİ GEZDİ
3 aracın karıştığı kazada bisiklet sürücüsü yaralandı
YEREL

3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Fransa'nın yeni First Lady'si Brigitte Macron oldu
DÜNYA

İŞTE FRANSA'NIN YENİ FİRST LADY'Sİ! KIZI EŞİNDEN YAŞLI!

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 4 Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlanıyor