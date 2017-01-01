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Kültür Ortaokulu satranç takımı Türkiye 8. oldu



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Özel Kültür Ortaokulu öğrencileri Zeynep Can, Beren Sözat, Çağla Nehir Subaşı ve Ayşe Taş bu yıl ilk kez girdikleri satranç turnuvasında Küçük Kızlarda Türkiye 8. oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı okullar arası Küçük Kızlar Satranç Türkiye Birinciliği turnuvasında Düzce Özel Kültür Ortaokulu Küçük Kızlar Satranç takımı Zeynep Can, Beren Sözat, Çağla Nehir Subaşı ve Ayşe Taş Türkiye'deki 243 takım arasından ilk 84'e, girdi. Ardından ilk 19'a kalan öğrenciler turnuvayı Türkiye 8. olarak tamamladı.

Okul Müdürü Murat Sert yaptığı açıklamada "İlk defa okul olarak katıldığımız Okul Sporları Satranç Türkiye Finallerinde birçok okulu geride bırakarak Türkiye 8.'si olan öğrencilerimizi, Satranç Antrenörümüz Halis Aksakal'ı, öğrencilerimize eşlik eden Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ömer Şahin'i kutlar ve başarıya giden bu yolda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Okulumuz Kurucusu Hasan Aktürk' e teşekkür ederim'' dedi.

(AY)



08.05.2017 12:55:36 TSI

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