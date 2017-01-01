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Hayırseverden engelli gence akülü araba

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:47
Hayırseverden engelli gence akülü araba
Hayırseverden engelli gence akülü araba

(Fotoğraflı)

Ferit Savaş
HATAY (İHA) - Hatay'da hayırsever iş adamı Osman Uzan, doğuştan engelli Ömer Eser'e akülü araba hediye etti.
Payas ilçesinde yaşayan hayırsever iş adamı Osman Uzan'ın gönderdiği akülü araba, Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde oturan Ömer Eser'e (24) teslim edildi.
Akülü arabaya kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ömer Eser, bundan böyle yaşamın kendisi için daha kolay olacağını belirtti.
İş adamı Osman Uzan ise sağlığı bir insanda bulunması gereken en önemli nimet olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda sağlığını kaybeden veya doğuştan engeli olan vatandaşlarımıza destek vermekle beraber onların sokağa çıkmasını ve eve mahkum olmaktan kurtarılmasını amaç ediniyoruz. Bundan sonrada her engelli kardeşimizin yanında olmaya çalışacağız" dedi.
(FRT-Y)

08.05.2017 12:56:24 TSI
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