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Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Letonya'yı gezdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:48
Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Letonya'yı gezdi
Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Letonya'yı gezdi
- Bafra Atatürk Anadolu Lisesi Erasmus Projesine Letonya ile nokta koydu

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Atatürk Anadolu Lisesi 2015 yılından beri sürdürdüğü Erasmus+ KA219 "Geleceğinin Mimarı Ol" adlı proje kapsamında Letonya'yı ziyaret etti.
Bugüne kadar toplamda 36 öğrencinin katıldığı Erasmus projesinin son ayağında Letonya'nın Skrunda ve Riga şehirlerinde bir dizi eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. 2 milyon nüfuslu Avrupa'nın en yeşil ülkesini ziyaret etme imkanı bulan öğrenciler Riga Teknik Üniversitesindeki teknoloji çalışmaları görme fırsatı buldular.
Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren proje koordinatörü İngilizce Öğretmenin Olcay Parlak, "Profession Challenge" (Mesleki Atılım) adlı projeleri kapsamında bulundukları süreç içerisinde birçok işletme ve STK ziyaret etme imkanı bulduklarını, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegre süreci içerisinde yapılan bu çalışmaların, ileri ki dönemlerde sağlayacağı faydanın tartışmasız büyük olacağını ifade etti. Özellikle Avrupa'da meslek edinimi, Avrupa genç iş gücünün etkin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yaptıklarını ve bilgi alışverişinde bulunduklarını, ülkenin önde gelen sanayi, teknoloji ve gıda işletmelerinde, yerinde gözlem yapma fırsatı bulduklarını belirten Olcay Parlak, "Diğer ortak ülke okulları ile birlikte istenilen hedeflere büyük oranda ulaştık. Katıldığımız her ülkeden kurum ve ülke olarak büyük övgü ve takdirle ayrıldık, öğretmen ve öğrenciler olarak görevlerimizi aynı zamanda birer kültür elçisi olarak yerine getirdik. İki yıllık çalışmanın sonuna geldik. Haziran 2017'de Almanya ve Polonya'da yapılacak raporlama toplantıları ile proje çalışması sonlanacak" dedi.
Parlak, Bafra Atatürk Anadolu Lisesinin kurum olarak 2017-2019 yıllarını kapsayacak, mülteci çocukları ve öğrencilerin okula uyumlarını hedefleyen, iki ayrı çalışmaları ve başvuruları olduğu, özellikle mülteciler konusundaki çalışmaların Bafra ve Samsun için ilk olacağı belirtildi.
(ŞU-SLH-Y)

08.05.2017 12:57:27 TSI
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