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Başkan Karaosmanoğlu, "Derince'den olimpiyat şampiyonları çıkacak"

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:48
Başkan Karaosmanoğlu, "Derince'den olimpiyat şampiyonları çıkacak"
Başkan Karaosmanoğlu, "Derince'den olimpiyat şampiyonları çıkacak"

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Yavuz Sultan Mahallesi'nde yapımı devam eden kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi'nin de katıldığı teknik inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Buradaki yüzme havuzumuzun inşaatı yüzde seksenler seviyesine geldi. İnşallah kısa bir süre içerisinde bitecek yüzme havuzumuzdan geleceğin Olimpiyat şampiyonları çıkacak" dedi.
Derince Yavuz Sultan Mahallesi Canan Caddesi üzerindeki alana inşa edilen Kapalı Yüzme Havuzu, 25 metre uzunluğunda yedi kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu olarak yapılıyor. Derince'de sporun gelişimine katkı sağlayacak bu proje ile okullardaki birinci sınıf öğrencilerinden engelli bireylere kadar herkes yüzme sporu ile tanışma imkanı bulacak. Kısa bir sürede hizmete açılması hedeflenen havuz, aynı zamanda yıldız kulaçların yetişeceği bir spor tesisi de olacak. Yüzme havuzunun Derince ilçesine çok yakışacağını ayrıca ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Tesisimiz aynı zamanda güzel bir işletmede olacağına inanıyorum. İlçemizin önemli bir eksikliğini ortadan kaldırırken, parolamız Derince'de yüzme bilmeyen kalmasındır. Büyük ilçelerimize ikincisini hatta üçüncüsünü yapacağız. Yüzme kulüplerimizin sayısını da artıracağız" diyerek sözlerini tamamladı.
İnşa edilen yapı içerisinde yüzme branşının yanı sıra kondisyon merkezi, çocuk eğitim havuzu, spor, jimnastik salonu, etüt odası, kafeterya ve ofisler yer alacak. Komplekse gelen vatandaşlar yüzme sporunun dışında plates, jimnastik, step-aerobik ve zumba sporlarını da yapabilecek.
(GY-Y)

08.05.2017 12:57:48 TSI
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