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Çocuklar bisiklet için ter döktü

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:49
Çocuklar bisiklet için ter döktü
Çocuklar bisiklet için ter döktü

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şubesi tarafından, "Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller" sloganıyla düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışmasının yazılı sınavı, Kütahya il genelinde 27 sınav merkezinde, 362 salonda gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında Emet Ashaboğu Ortaokulunda 3 kategoride 285 öğrenci hafta sonu sınava girdi.
Yarışmaya müracaat eden 5 bin 388 öğrencinin yanı sıra değişik nedenlerle müracaat edemeyen ancak kitapları okuyarak yarışmaya girmek isteyen öğrenciler de sınava alındı. İki saat süren, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınav neticesinde başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.
Eğtim bir sen Emet şube başkanı Hüseyin Güler, "Ortaokul 5-6, ortaokul 7-8 ve lise kategorilerinde ilk 20 dereceye giren toplam 60 öğrenciye Kütahya Belediyesince bisiklet; her üç kategorinin birincilerine Cumhuriyet altını, ikincilerine yarım altın ve üçüncülerine çeyrek altın Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi'nce hediye edilecek" dedi.(EFE)

08.05.2017 12:57:55 TSI
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