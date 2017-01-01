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Aday öğretmenlerden şehit ailelerine anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı farklı okullarda göreve yeni başlayan aday öğretmenler, şehit ailelerini ziyaret etti.

Toplamda 28 aileye ziyarette bulunan öğretmen ve koordinatör müdürler, ziyaretlerle farkındalık oluşturdular. Ziyaretlerde şehit aileleri ile sohbet edilip manevi olarak yanlarında olduklarını hissettirdiklerini, sıkıntı veya bir ihtiyaçlarının olup olmadığı üzerinde durulduğunu belirten Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, huzur ve güvenlik için vatan uğruna canını feda eden şehitleri bir kez daha minnetle andığını ifade etti. Şimşek, "Bu ziyaretlerimizle birlikte şehitlerimizi ve ailelerini unutmadığımızı ve vefa borcumuzu yerine getirmek istedik. Şehitlerimizin aileleri emanetimizdir ve biz de bu emanetlerimizi ziyaret ettik. Bu yıl ilk defa ilçemizde uygulanan bu anlamlı ziyaretlerden dolayı çok memnun ve mutluyuz. İlgili ve katkısı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

(NÇ-MSA-Y)



08.05.2017 13:00:19 TSI

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