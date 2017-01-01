ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aday öğretmenlerden şehit ailelerine anlamlı ziyaret

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:51
Aday öğretmenlerden şehit ailelerine anlamlı ziyaret
Aday öğretmenlerden şehit ailelerine anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı farklı okullarda göreve yeni başlayan aday öğretmenler, şehit ailelerini ziyaret etti.
Toplamda 28 aileye ziyarette bulunan öğretmen ve koordinatör müdürler, ziyaretlerle farkındalık oluşturdular. Ziyaretlerde şehit aileleri ile sohbet edilip manevi olarak yanlarında olduklarını hissettirdiklerini, sıkıntı veya bir ihtiyaçlarının olup olmadığı üzerinde durulduğunu belirten Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, huzur ve güvenlik için vatan uğruna canını feda eden şehitleri bir kez daha minnetle andığını ifade etti. Şimşek, "Bu ziyaretlerimizle birlikte şehitlerimizi ve ailelerini unutmadığımızı ve vefa borcumuzu yerine getirmek istedik. Şehitlerimizin aileleri emanetimizdir ve biz de bu emanetlerimizi ziyaret ettik. Bu yıl ilk defa ilçemizde uygulanan bu anlamlı ziyaretlerden dolayı çok memnun ve mutluyuz. İlgili ve katkısı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
(NÇ-MSA-Y)

08.05.2017 13:00:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erciş'te 'Adı Aşk Olsun' semineri
YEREL

ERCİŞ'TE 'ADI AŞK OLSUN' SEMİNERİ
Van'da trafik kazası; 7 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI; 7 YARALI
Van'da 'El Hijyeni' eğitim
YEREL

VAN'DA 'EL HİJYENİ' EĞİTİM
Başkan Karael'den esnaf ziyareti
YEREL

BAŞKAN KARAEL'DEN ESNAF ZİYARETİ
Van'da Hıdırellez coşkusu
YEREL

VAN'DA HIDIRELLEZ COŞKUSU
Van'da renk cümbüşü
YEREL

VAN'DA RENK CÜMBÜŞÜ
Başkale'de fırın denetimi
YEREL

BAŞKALE'DE FIRIN DENETİMİ
Van Kanserle Mücadele Derneği kuruldu
YEREL

VAN KANSERLE MÜCADELE DERNEĞİ KURULDU
Şehit aileleri umreden döndü
YEREL

ŞEHİT AİLELERİ UMREDEN DÖNDÜ
SP Van Gençlik Kollarının Nisan ayı divan toplantısı yapıldı
YEREL

SP VAN GENÇLİK KOLLARININ NİSAN AYI DİVAN TOPLANTISI YAPILDI
Van YYÜ'de 22. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve sempozyum düzenlenecek
YEREL

VAN YYÜ'DE 22. KELAM KOORDİNASYON TOPLANTISI VE SEMPOZYUM DÜZENLENECEK
Belediye çalışanlarına ağaç budama eğitimi
YEREL

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA AĞAÇ BUDAMA EĞİTİMİ
Başkan Vekili Öztürk'e muhtarlardan övgü
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÖZTÜRK'E MUHTARLARDAN ÖVGÜ
Van zabıtası inci kefali nöbetinde
YEREL

VAN ZABITASI İNCİ KEFALİ NÖBETİNDE
Görüntü kirliliğine neden olanlara ceza
YEREL

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLANLARA CEZA
Sevgi evlerindeki çocuklara eğitim
YEREL

SEVGİ EVLERİNDEKİ ÇOCUKLARA EĞİTİM
EN ÇOK OKUNANLAR
Fransa'nın yeni First Lady'si Brigitte Macron oldu
DÜNYA

İŞTE FRANSA'NIN YENİ FİRST LADY'Sİ! KIZI EŞİNDEN YAŞLI!

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 4 Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlanıyor