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13 Amatör yazarın kaleme aldığı "Dağılma" Kitap Fuarı'nda tanıtılacak



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın ilk gününde 13 amatör yazarın kaleme aldığı ütopik roman 'Dağılma'nın tanıtım lansmanı yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Edebiyat Derneği (TDED) Kocaeli Şubesi'nin iş birliğiyle açılan Yazarlık Kursuna katılan 13 amatör yazar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını, duygularını ve geleceğe dönük öngörülerini ortak bir kitapta bir araya getirdi. 13 ayrı yazarın ütopik bir kurguda buluştuğu 'Dağılma', 13-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda okuyucuyla buluşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Edebiyat Derneği (TDED) Kocaeli Şubesi'nin iş birliğiyle açılan Yazarlık Kursuna katılan 13 amatör yazarın 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını, duygularını ve geleceğe dönük öngörülerini bir kitapta topladığı 'Dağılma'nın tanıtım lansmanı 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılışında yapılacak.

13 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de ütopik bir kurgudan yola çıkan kitabın amatör yazarları, Kılavuz Gençlik Sahnesi'nde gençlerle bir araya gelecek.



08.05.2017 13:01:31 TSI

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