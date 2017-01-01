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Aksaray'da çiftçilere 700 bin adet sebze fidesi dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere 700 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Aksaray'da her yıl üreticilere sebze fidesi dağıtan Ziraat Odası Başkanlığı, bu yılda 700 bin adet sebze fidesi dağıttı. Ziraat Odası Başkanlığı'nda gerçekleştirilen dağıtıma yoğun ilgi gösteren üreticiler uzun uzun kuyruklar oluşturdu.

Burada bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, amaçlarının üreticileri bahçeciliği yönlendirmek olduğunu belirterek, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimize domates, salatalık, patlıcan, biber gibi fideler getirdik. Ve ciddi şekilde bir talep var, yoğunluk var. Fidelerimiz kaliteli olduğu için üreticilerimiz 5 yıldır bizden alıyorlar. Satışlar çok iyi. Yerimiz burada biraz dar oldu. Bunun fark ettik. İnşallah önümüzdeki yıllarda rahat ve ferah bir yerde dağıtım yapacağız. Yaklaşık 700 bin civarında Antalya'dan fide getirdik. Bu da Aksaraylı üreticilerimize yeter. Burada bizim amacımız üreticilerimizi bahçeciliğe yöneltmek, üreticilerimizi daha iyi yönlendirebilmek" dedi.

Fidelerin kalitesinden ve uygun fiyatından duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler ise ziraat odası başkanlığına teşekkür etti. 700 bin fide yaklaşık 5 saatte bitti.

(YC-AH-Y)



08.05.2017 13:02:53 TSI

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