Yılın kahvaltı ödülü Ayten Usta'ya

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Ayten Usta Gurme Restaurant, En İyi Best tarafından "En İyi Kahvaltı Ödülü"ne sahip oldu.

Eskişehir'de emekli öğretmen Ayten Çetin tarafından kurulan restaurat, başarıdan başarıya koşuyor. En İyi Best tarafından Türkiye'deki firmalar arasında "En İyi Kahvaltı Ödülü" verilen Ayten Usta, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok ildeki restaurantı solladı. 97.40 puanla neredeyse tam puana ulaşan Ayten Usta, alışılmışın dışında özel olarak hazırlanan Destan Kahvaltısı'nın ilk meyvesini almış oldu.

Ödül hakkında konuşan Ayten Çetin, kahvaltı konusunda başarının sırrını açıkladı. Yöresel lezzetlere önem verdiklerini belirten Çetin, "İnsanların takdir edilmesi kadar güzel bir şey yok. Siz yaptıklarınızın karşılığını hem misafir bazında hem de toplumsal bu tür kuruluşlar nezdinde gördüğünüz zaman mutlu oluyorsunuz. Biz de bundan dolayı mutlu olduk. Biz kahvaltı konusunda gerçekten hem sürekli kendimizi geliştiren hem de sürekli araştıran bir yapıdayız. Şu an için kahvaltıda yaptığımız işlerin temelindeki başarı, bir kere öncelikle iyi ürün tedarik etmekten geliyor. Seçtiğimiz ürünlerin doğal ve kaliteli olmasına gerçekten çok büyük önem gösteriyoruz. Bu da zaten insanlar tarafından hemen fark ediliyor. Yani siz, insanların önüne sayılı ürün çıkarıp, zeytini çok sıradan bir zeytin olarak verirseniz, bu yakışmıyor. İnsanlar zevk ve mutluluk için kahvaltı yapıyorlar. Cemal Süreya'nın bir lafı var, 'Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı' diyor. Ülkemizin çok başarılı yöresel yemekleri var. Biz öncelikle kime hizmet ettiğimizi biliyoruz. Türk mutfağında bir zenginlik söz konusu olduğu için, bizim de masamızı buna uygun olarak donatmamız gerekiyor. İşte Karadeniz'in mıhlaması Destan Kahvaltı'da olmazsa olmazımız. Bosna'nın böreğini masada tutuyoruz. Bizim insanımız kahvaltıda mutlaka sucuk arar. Sizin de bunu güvenilir bir firmadan tedarik ederek, iyi bir şekilde pişirip sunmak zorundasınız. Bal konusu da var. 11 yıldır balımızı, Tunceli Pülümür'den alıyoruz hem de hiç direkt üreticiden. Gerçekten bu insanlar yıllardır bizlere en doğal ortamlarda, en bakir yerlerde ürettikleri ballarını gönderiyorlar. Ciddi bir maliyeti olmasına rağmen biz memnunuz. Bunların yanında masadaki tüm ürünleri özenle seçerek, ev yapımı lezzetini sunmaya özen gösteriyoruz" dedi.



"Biz masada biten her ürünü tekrar tekrar masaya ücretsiz tamamlıyoruz"

Destan Kahvaltı'nın özel olarak yeni ürünlerle yenilendiğini ifade eden Ayten Usta, kızartma ürünleri kullanmadığını söyledi. Destan Kahvaltı'da masada biten her ürünün yerine bir yenisinin ücretsiz olarak gönderildiğini kaydeden Ayten Çetin, şunları söyledi;

"Ayten Usta mutfağında kızartma ürünleri kullanmıyoruz. Mesela şu an masamızda patates var. Bunu fırında yapıyoruz ve özel sosu ile servis ettiğimizde hem besin deposu hem de insan sağlığına zararlı toksinleri de içermediği için güzel bir ürünümüz. Bunun yanında daha birçok özelliği bulunan ürünlerimiz kahvaltıda masayı dolduruyor. Destan Kahvaltı'nın bir başka özelliği ise sınırsız olmasıdır. Sınırsızlık neyi getiriyor? İnsanlarımız bazen çok sevdiği bir ürünle karşılaşabiliyorlar. O ürüne özel ilgi gösteriyorlar. Yani herhangi bir ürüne bir düşkünlük oluyor. Biz masada biten her ürünü tekrar tekrar masaya tamamlıyoruz. Bunları kesinlikle ücretlendirmiyoruz,"

