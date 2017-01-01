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70 yaşında Zumba sertifikası aldı



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KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi GESMEK kursları kapsamında açılan Zumba kursunu tamamlayan Gebzeli hanımlara sertifikalarını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker takdim etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda, Gebzeli kadınlar için özel olarak açılan Zumba kurslarını tamamlayan kursiyerler sertifikalarına kavuştu. Aladdin Kurt Stadyumunda gerçekleşen kapanış festivali öncesinde düzenlenen sertifika törenine katılan Başkan Köşker, Gebzeli kadınların sosyal ve sportif etkinliklere katılmaları noktasında özel programlar düzenlediklerini dile getirdi. Sertifika töreninde konuşan Başkan Köşker, "Hanımların eğitimlerine her zaman önem verdik. Eğitimli bir hanım demek, eğitimli bir anne demektir. Eğitimli bir anne, eğitimli bir aile demektir. Sizler toplumumuz için çok önemli ve kıymetlisiniz. Eğitiminizin yanı sıra sağlığınız da çok önemli. Kursa katılarak tamamlaya siz değerli hanım kardeşlerimi tebrik ediyorum. GESMEK kurslarımız özellikle ev hanımlarımıza hitap eden farklı branşlarla hem meslek edinmenize yardımcı oluyor hem de aile ekonomilerine katkı sunmanızı sağlıyor" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

İstasyon Bilim Sanat Merkezi ve Stadyum Eğitim Merkezi'nde 9 aylık bir eğitim sürecini tamamlayan 1000 kursiyer sertifikalarını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in elinden aldı. Başkan Köşker, özellikle 70 yaşında olmasına rağmen Zumba kursuna katılan Mukadder Teyze ile özel olarak ilgilendi. Elindeki bastonu ile kurslara gelen Mukadder Teyze'nin herkese örnek olması gerektiğini ifade eden Başkan Köşker, "Sporun yaşının olmadığını bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.

Kursiyerler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Köşker, Mukadder Teyzeye çiçek takdim etti. Zumba Kapanış Festivali bu güzel görüntüler eşliğinde son buldu.

(GY-Y)



08.05.2017 13:05:41 TSI

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