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Kırsal mahallelere inşaat desteği yapılıyor



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara inşaat malzemesi yardımı yapılıyor. 2005 yılından bu yana yapılan malzeme yardımları kırsal mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda köy tüzel kişiliğine ait cami, Kur'an kursu, mezarlık, düğün salonu gibi ortak kullanım alanlarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılıyor. Mahallelerde vatandaşların ortak kullanımında olan alanlara yapılacak tadilat, onarım ve yapım işlerinde kullanılacak inşaat malzemeleri, muhtarların talebi doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bu yerlere; tuğla, kiremit, çimento, kireç, fayans, kalebodur yapıştırıcı, lambri döşeme tahtası, kereste, pvc pencere, pvc kapı, ahşap kapı gibi inşaat malzemeleri yardımında bulunuluyor.

Son olarak Kandıra Mülküşeyhsuvar Mahallesinde yaşayan ve maddi imkansızlıkları sebebi ile eski evini onaramayan Ersin Yaşa' ya ev yapımı için inşaat malzemesi yardımı yapıldı. Yeni ev yapımı için kullanılacak malzemeler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deposundan alınarak Mülküşeyhsuvar Mahallesi'ne ulaştırıldı. Kandıra Mülküşeyhsuvar Muhtarı Mücahit Sevim, ihtiyaç sahibi vatandaşa yeni ev yapımı için malzeme tahsisinin "Köye Dönüş" projesine de önemli katkısı olacağını belirtti.

Muhtar Sevim, yapılan malzeme yardımlarının yanı sıra cami, mezarlık ve mahalledeki okulun ihtiyaçlarının giderilmesi nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

(GY-Y)



08.05.2017 13:07:29 TSI

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