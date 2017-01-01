Avcılar silahları Şükrü Çavuş için ateşledi
(Fotoğraflı)
Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, şehit Şükrü Çavuş adına düzenlenen atış yarışması ilgi gördü.
Atış şampiyonası Mudanya Gençlik Spor Kulübü ve Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü iş birliğiyle Çepni yolu üzerindeki poligonda yapıldı. Dernek Başkanı Mehmet Bulut, şampiyonayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Avcılık kursunu bitiren 22 kişiye belgeleri verildi. Daha sonra avcılar hünerlerini sergiledi. Mudanya, Bursa ve ilçelerinden 650 avcının katıldığı yarışlarda dereceye girenlere kupaları verildi.
(HK-MŞ)
08.05.2017 13:12:09 TSI
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