ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Avcılar silahları Şükrü Çavuş için ateşledi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:02
Avcılar silahları Şükrü Çavuş için ateşledi
Avcılar silahları Şükrü Çavuş için ateşledi

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, şehit Şükrü Çavuş adına düzenlenen atış yarışması ilgi gördü.
Atış şampiyonası Mudanya Gençlik Spor Kulübü ve Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü iş birliğiyle Çepni yolu üzerindeki poligonda yapıldı. Dernek Başkanı Mehmet Bulut, şampiyonayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Avcılık kursunu bitiren 22 kişiye belgeleri verildi. Daha sonra avcılar hünerlerini sergiledi. Mudanya, Bursa ve ilçelerinden 650 avcının katıldığı yarışlarda dereceye girenlere kupaları verildi.
(HK-MŞ)

08.05.2017 13:12:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Tırmanma Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE TIRMANMA ŞAMPİYONASI

Bursa'da tiyatro zamanı
YEREL

BURSA'DA TİYATRO ZAMANI
BALKANTÜRKSİAD'dan Bursa Büyükşehir Belediyesine ziyaret
YEREL

BALKANTÜRKSİAD'DAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Nilüfer'de Hıdırellez coşkusu
YEREL

NİLÜFER'DE HIDIRELLEZ COŞKUSU
Bursaspor'un önlenemez düşüşü
YEREL

BURSASPOR'UN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ
Bursaspor takım otobüsüne taşlı saldırı
YEREL

BURSASPOR TAKIM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Süpürtü Cami ibadete açıldı
YEREL

SÜPÜRTÜ CAMİ İBADETE AÇILDI
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
YEREL

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ PLAY-OFF
Bursa polisi Trafik Haftası'nda sürücülere gül dağıttı
YEREL

BURSA POLİSİ TRAFİK HAFTASI'NDA SÜRÜCÜLERE GÜL DAĞITTI
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Eşrefzade Abdullah Rumi İznik'te anıldı
YEREL

EŞREFZADE ABDULLAH RUMİ İZNİK'TE ANILDI
Öğrencilerden Başkan Tatlıoğlu'na ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN TATLIOĞLU'NA ZİYARET
Aşere Takrip Tayyibe İcazetnamesini alan 9 hafız kurra hafız oldu
YEREL

AŞERE TAKRİP TAYYİBE İCAZETNAMESİNİ ALAN 9 HAFIZ KURRA HAFIZ OLDU
Eşrefzade Rumi Hazretleri İznik'te anıldı
YEREL

EŞREFZADE RUMİ HAZRETLERİ İZNİK'TE ANILDI
Uluslararası Üçlü Atletizm Yarışları Bursa'da yapıldı
YEREL

ULUSLARARASI ÜÇLÜ ATLETİZM YARIŞLARI BURSA'DA YAPILDI
Engelliler hıdırellezde stres attı
YEREL

ENGELLİLER HIDIRELLEZDE STRES ATTI
tıklardan Ev Eşyası ve Kıyafet Yaptılar
YEREL

TIKLARDAN EV EŞYASI VE KIYAFET YAPTILAR
Eruhluların tiyatro keyfi sürüyor
YEREL

ERUHLULARIN TİYATRO KEYFİ SÜRÜYOR
Yıldırım'daki kentsel dönüşüm kapsamında 850 daire 2018 yılında teslim edilecek
YEREL

YILDIRIM'DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 850 DAİRE 2018 YILINDA TESLİM EDİLECEK
Büyükşehirden jandarmaya tam donanımlı salon
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN JANDARMAYA TAM DONANIMLI SALON
Bursa'da gazete binasına silahlı saldırı
YEREL

BURSA'DA GAZETE BİNASINA SİLAHLI SALDIRI
EN ÇOK OKUNANLAR
Fransa'nın yeni First Lady'si Brigitte Macron oldu
DÜNYA

İŞTE FRANSA'NIN YENİ FİRST LADY'Sİ! KIZI EŞİNDEN YAŞLI!

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 4 Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlanıyor