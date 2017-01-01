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Edirne'de Karayolu Trafik Haftası

- Edirne'de 1473 kazada 18 kişi hayatını kaybetti

- Emniyet kemeri ve kask takmak ölüm riskini azaltıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne'de Karayolu Trafik Haftası kutlamaları kapsamında Edirne Halk Eğitim Merkezinde tören gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliğe Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Edirne İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün ve İl Protokol üyeleri ile çok sayıda Emniyet mensubu ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra konuşma yapan Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fahrettin Soydan, Tescilli araç sayısının 153 bini ulaştığı ilimizde, il genelinde 2016 yılında toplam 1473 kaza meydana geldiğini ve 18 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.



"Emniyet kemeri ve kask takmak ölüm riskini azaltıyor"

Trafik kurallarına uymanın ve tedbirli olmanın önemine vurgu yapan Soydan, "İnsanların toplu olarak yaşamaları sonucunda ortaya çıkan toplumsal sorunların en önemlilerinden birisi de trafik sorunudur. Sorunun toplumsal sorunu olması nedeniyle çözümünün de toplumsal olarak olacaktır. Vatandaşlarımızın kendini öncelikle kendi can güvenliğini düşünerek trafiğin güvenliğine katkıda bulunması kaçınılmaz bir sorumluluktur. Ülke genelinde sürekli yeni projeler geliştirilmekte ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan Karayolu trafik güvenliği stratejisi eylem planı ile 2020 yılına kadar trafik kazasında sonucu meydana gelen ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Dünya sağlık örgütünün 2015 yılı yol güvenliği küresel durum raporunda emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında ölüm riskini sürücü ve ön koltukta oturanlar için yüzde 50, arka koltukta oturanlar için yüzde 75 oranında azalttığı belirtmektedir. Ayrıca trafik kazalarının yüzde 49'unu bisiklet, motosiklet ve yayaların karışıp oluşturduğu, motosiklet kazaların kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiği, doğru şekilde kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanmayı riskini yüzde 70 azalttığı belirtilmektedir" diye konuştu.

Daha sonra 2008'de geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan 59 yaşında ki kimya mühendisi Mehmet Abdu, kaza sonrası sonra yaşamında meydana gelen farklılıkları anlattı. Edirne Valisi Özdemir de Abdu'ya plaket verdi.

Törende yarışmalarda dereceye giren başarılı emniyet personellerine ve öğrencilere ödülleri verildi.

(AC-MEF-Y)



08.05.2017 13:17:27 TSI

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