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AK Parti heyeti, Bilecik Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Hıdrellez etkinliğine ...

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:08
AK Parti heyeti, Bilecik Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Hıdrellez etkinliğine katıldı
AK Parti heyeti, Bilecik Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Hıdrellez etkinliğine katıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik il ve merkez ilçe teşkilatları Bilecik Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlediği Hıdrellez etkinliğine katıldılar.
Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Van, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler, Bilecik Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlediği Hıdrellez etkinliğine katıldılar. Etkinlikle Bilecik'te yaşayan Sinoplularla bir araya gelen AK Parti Bilecik İl ve Merkez İlçe teşkilatı burada pilav yiyerek Hıdrellez etkinliğine ortak oldular.
(CKT-MET-Y)

08.05.2017 13:17:36 TSI
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