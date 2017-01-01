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Şırnak Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı ı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:08
Şırnak Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı ı

Melih Yiğit
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Valiliği, Vali Ali İhsan Su'nun ismini kullanarak vatandaşlardan para toplayan kişi veya kişilerin olduğunu, bu kişilerin yakalanması için kolluk kuvvetlerinin çalıştığını açıkladı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kendisini Şırnak Valisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızdan 'Şehit ailelerine yardım topluyoruz' şeklinde Sayın Valimizin adını kullanarak yardım adı altında para istendiği bilgileri valiliğimize ulaşmaktadır. Şırnak Valiliği ve Valimiz Sayın Ali İhsan Su adını kullanarak dolandırıcılık suçu işleyen şahıs ya da şahısların yakalanması için kolluk kuvvetlerimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın dolandırılıp mağdur olmamaları için Valimiz Sayın Ali İhsan Su ve Valiliğimiz adını kullanarak yardım için aradığını söyleyen kişi ya da kişilere itibar edilmemesi, bu kişilerin kolluk kuvvetlerimize bildirilmesi hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
(MY-MP-Y)

08.05.2017 13:17:40 TSI
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