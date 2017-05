YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muş'ta 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinliği

Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' münasebetiyle bir program düzenlendi.

Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programa Vali Vekili Ali Sakar, Belediye Başkanı Feyat Asya, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, tüm bireylerde gerekli trafik bilincini oluşturmak, trafik kazalarının ve bu kazalarda meydana gelen can kayıplarını en aza indirilebilmesi amacıyla yıl boyu yapılan eğitim faaliyetlerinin yanında farkındalık oluşturmak için tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de her yıl mayıs aynının ilk cumartesi gününün 'Uluslar arası Karayolu Trafik Güvenliği Günü', bugünü takip eden haftada da 'Karayolu Trafik Haftası' olarak kutlandığını söyledi. Hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerle trafik bilincinin arttırılmasının hedeflendiğini ifade eden Aktaş, "Hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerle toplumumuzdaki trafik bilincini artırıp; kazaların ve bu kazalar sonucu meydana gelen yaralanma ve ölümlerin sayısının asgari seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda güvenlik kuvvetlerimizce gece gündüz demeden yapılan önleyici kontrol hizmetlerinin yanında hafta kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde hazırlanan afişler ve broşürler sürücü ve yayalara dağıtılacak. Hafta boyunca düzenlenecek seminer ve konferanslarla vatandaşlarımızın trafik kuralları ve güvenliğine yönelik ilgililerinin artırılmasına çalışılacaktır. Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri bu yıl trafikte 'saygı teması' ile işlenecektir. Unutmayalım ki trafikte uyduğumuz her trafik kuralı, birbirimizin hakkında duyduğumuz saygının ifadesidir. Trafik kuralları anlamında bilinçli ve birbirine saygılı bir neslin yetişmesi için öğrencilerimize yönelik faaliyetlerimiz bundan sonra da artarak devam edecektir. Küçük yaşlarda verilecek olan trafik eğitiminin yanında ortak yaşam alanlarında kişilerin haklarına saygılı olmanın önemi çocuklarımıza kazandırılmalıdır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından hafta kapsamında çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program son buldu.

