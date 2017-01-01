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Eskişehir Türk Ocağı 5. Gençlik Kurultayı tamamlandı



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Türk Ocağı, ilkini 2007 yılında düzenlediği Gençlik Kurultayı'nın beşincisini, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin destekleri ile Eskişehir Türk Dünyası Bilim, Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Eskişehir Türk Ocağı tarafından yapılan açıklamada, 5. Gençlik Kurultayı'nın amacı hakkında, "Türk insanı tarafından tam manasıyla idrak edilmediği görülen Türk Dünyası coğrafyasına, bağımsız Türk Cumhuriyetlerine ve henüz bağımsızlığını elde edememiş Türk topluluklarına dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ilişkilerin arttırılmasını sağlamaktır. "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yolunda Türk Dünyası'nın Çeyrek Asrı" konulu 5. Gençlik Kurultayı'nda sunulmak üzere kabul edilen bildiriler, fikirleri ve eylemleri ile bütün Türk Dünyası'nı temsil edebilecek nice isimler arasında yer alan İsmail Gaspıralı, Alihan Bökeyhan, Ebulfez Elçibey, Mehmet Emin Yurdakul, İsa Yusuf Alptekin, Hamdullah Suphi Tanrıöver'e atfedilen oturumlarda sunulmuştur."

(MY-MET-Y)



08.05.2017 13:20:41 TSI

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