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AK Parti'den Demir Yol İş Sendikasına ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca ve Yönetim Kurulu üyeleri, Demir Yol İş Sendikasına ziyarette bulundular.

Ziyarette konuşan Başkan Kaynarca, "Hem 1 Mayıs sonrası işçi sendikamızı ziyaret etmeyi anlamlı bulduk, hem de halk oylaması kampanyası sürecinde burada çadır kurup komşuluk ettiğimiz günlere istinaden, bir miktar da gürültümüzü çeken komşulara teşekkür etmeye geldik" ifadelerini kullandı.

Kaynarca, demiryolu kültürünün Eskişehir adına yıllanmış mazisi ve köklü bir geleneği olduğunu, bu değerin yüceltilmesi ve şehrimiz için faydaya dönüştürülmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirtti.

Demiryol İş Eskişehir Şube Başkanı Ali Eryılmaz ise, "Son yıllarda demiryolu adına yapılanları görmemek mümkün değil. Bu işin emeğini verenler olarak daha iyi konumda görmek, daha fazla destek almak hepimizin isteği. Gelecekten umutluyuz" diye ifade etti.

Ziyaret karşılıklı hediyeleşmelerle son buldu.

(MEB-MET-Y)



08.05.2017 13:22:28 TSI

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