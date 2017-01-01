YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Baskı beton çalışmaları beğenildi

Baskı beton çalışmaları beğenildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesi Arslan Aydınlık Caddesi üzerinde iş yeri bulunan esnaflar ve caddeyi kullanan vatandaşlar, sıcak asfalt çalışmalarının ardından yapılan baskı beton kaldırımın konforuyla tanıştılar.

Arslan Aydınlık Caddesi üzerinde yaklaşık 2 km uzunluğunda sıcak asfalt ve baskı beton kaldırım çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 950 metrelik bölümdeki çalışmaları tamamlayarak, yol kenarlarında 2 bin 600 metrekare baskı beton kaldırım imalatı gerçekleştirdi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Fatsa'da 2017 yılı yatırım yılı olacak demiştik ve bu sözümüz artık kendi kendini göstermeye başladı. Arslan Aydınlık Caddemizde sıcak asfalt çalışmalarının ardından baskı beton çalışmalarının da belli aşamaya gelmesi hem vatandaşlarımızı hem de bizleri ziyadesiyle memnun etti" dedi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, "20 yıldır oturduğumuz bu mahallede yolun eski durumu çok kötüydü. Esnafların dükkânları önünden kimse geçmiyor, ambulanslar hasta taşırken çok zorlanıyordu. Parke yapılınca yol biraz düzeldi ancak bir süre sonra tekrar bozuldu. Bu yol nasıl ıslah olacak diye düşünürken, Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışma neticesinde çok geniş, rahat yollara ve kaldırımlara kavuştuk. Esnaf ve vatandaşlar olarak çok memnunuz" dediler.

(AA-SLH-Y)



08.05.2017 13:22:32 TSI

NNNN

