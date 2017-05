YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik İl Mütfü Vekili Ahmet Tokgöz'ün Beraat Kandili mesajı

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Müftü Vekili Ahmet Tokgöz, 11 Mayıs Perşembe günü kutlanacak Beraat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tokgöz, kameri aylardan Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gecenin Berat Gecesi olduğunu belirterek, "Berat sözü "Beraet" kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Buna göre Berat Gecesi günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Müslümanlar tarafından bu gecenin derin bir saygı ve heyecan ile kutlanmasının sebebi budur. Bu geceye mağfiret gecesi de denmiştir. Çünkü bu gecede pek çok kimseyi Cenabı Hakk'ın affedeceği Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir. Peygamberimiz bu geceyi ibadetle geçirmiştir. Hz. Aişe (r.a.) dan rivayet edildiğine göre bu gece ile ilgili olarak Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. Şaban ayının on beşinci gecesi Allahü Teâla kullarına rahmetle tecelli buyurarak af dileyenleri bağışlar, merhamet isteyenlere rahmet eder, içini kin bürümüş olanları ise kendi hallerine bırakır.Ayrıca, kıblenin değişmesi de Berat gecesi gerçekleşmiştir. Birliğin sembolü olan bu değişiklik Berat gecesine ayrı bir anlam kazandırmaktadır. Berat gecesine mahsus bir namaz ve ibadet yoktur. Bu gece Kuran okuyarak, dua ve istiğfar yaparak, kaza ve nafile namazı kılarak ve yoksullara yardım ederek ihya edilir. Namaz borcu olanların bu gecede en az bir günlük kaza namazı kılmaları uygun bir davranış olur. Berat gecesinin İslam Alemi ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allahtan niyaz ederim" dedi.

