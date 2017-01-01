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Şehzadeler HEM'den Manisa sporuna önemli katkı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:16
Şehzadeler HEM'den Manisa sporuna önemli katkı
Şehzadeler HEM'den Manisa sporuna önemli katkı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliği ile verilen spor kurslarında, sporcuların başarıları dışında, eğitmen anlamında da meyveler toplamaya başladı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören 2 kursiyer Türkiye Wushu Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen 1. Kademe Wushu Antrenörlük kursuna katıldı. 23 Mayıs'ta sona erecek olan kursun sonunda Manisalı iki kursiyerler antrenörlük belgelerine kavuşacak.
Türkiye Wushu Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında bulunan; 1. Kademe Wushu Antrenörlük kursu 03-23 Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir ilinde gerçekleştiriliyor. Kurs hakkında bilgi veren Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, "Kursiyerlerimizin sportif alanda yapmış olduğu yerel ve ulusal başarılar sık sık gündeme geliyor. Bu başarıların alınmasında Sayın Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ebubekir Ermiş Beyin ve Değerli Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik beyin, sporu sevmesinin vermiş olduğu katkı çok büyük. Atalarımızın, 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' sözünü kendimize şiar edinerek, Türkiye'de öncü olarak başlattığımız 'Halk Eğitim Kurumları arası spor dalı yarışmaları' birçok ilimize örnek olmuş, yeni yeni bu tarz müsabakalar halk eğitim kurumları öncülüğünde yapılmaya başlamıştır. Bu da vatandaşlarımız arasında kursiyer bakımından talep patlamasına sebebiyet vermiştir. İlimizde kahvehane sayısı kadar spor salonu, en az kahvehanedeki vatandaşlarımız kadar sporcu sayısına ulaşana dek vatandaşlarımıza hizmete devam edeceğiz. Bu anlamda ilimizde ciddi anlamda spor antrenörü noksanlığı olduğunu düşünüyorum. Kursiyerlerimizden Dilara Polat ve Yağmur Karataş, 2 yıla yakın zamandır Halk Eğitim Merkezi Modül Programımız çerçevesinde eğitim görmektedir. Şuan İzmir ilinde antrenörlük kursundalar ve federasyon yetkililerinden aldığımız bilgilere göre başarılı bir şekilde kurslarını sürdürmektedirler. Kurs sonunda Antrenörlük belgesine sahip olacak kursiyerlerimizin Manisa'ya ve Wushu sporu severlere hayırlı olmasını şimdiden dilerim." dedi.
(SC-Y)

08.05.2017 13:25:18 TSI
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