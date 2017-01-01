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Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi zaferin öyküsünü kitaplaştırıyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:16
Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi zaferin öyküsünü kitaplaştırıyor
Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi zaferin öyküsünü kitaplaştırıyor

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Temsilciliği 25 yıllık sendikal mücadelenin ardından gelen yetkili sendika olma başarısının öyküsünü yazıyor.
Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 25 yıldır kamu görevlilerinin sendikal haklara kavuşması için çalışan ayrıca Türkiye'de demokrasinin tabana yayılarak gelişmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarına katkı sunan Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir-Sen Adana Şubesi'nin sürdürdüğü faaliyetlerini geçen yıl merkezde ve tüm ilçelerde yetkili sendika olarak taçlandırdığını ifade etti.
Sezer, an yakın sendikaya 3 bin 44 fark atarak başarı örneği gösteren ve yetki bayrağını alan Eğitim Bir-Sen Adana Şubesi'nin mücadelenin, azmin ve zaferin öyküsünü kitaplaştırma kararı aldığını söyledi.
Projenin emeğin, alın terinin ve kazanılan hakkın hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması adına üyeleri ile birlikte gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Sezer, kitabın yayınlandığında zaferlerini anlatan yazılı bir kaynak, yaşananların ispatı, geçmişe vefa geleceğe ise ışık tutacağını söyledi.
Hakkın elde edilmesinde görev alan, mücadele eden binlerce dava arkadaşlarının emeği ve alın teri olduğunu söyleyen Sezer, "Bu takımın içinde sen de varsın" diyerek tüm üyelerini kitaba katkı vermeye çağırdı.
Kitaba katkıda bulunmak isteyen sendika üyeleri sendika ile ilgili duygu ve düşüncelerini 15 Mayıs 2017 tarihine kadar "ebsadanakitap@gmail.com" adresine e-posta olarak gönderebilecekler.
(ELF-Y)

08.05.2017 13:25:27 TSI
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