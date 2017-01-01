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Yaralanan sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kahta ilçesi Narince köyünde yol çalışması yapan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta-Siverek karayolunda Mehmet Emin Deli yönetimindeki 63 E 5963 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücüsü Mehmet Emin Deli, kamyon içerisinde sıkıştı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan acil servis ekipleri ve vatandaşlar, kamyon içerisinde sıkışan Mehmet Emin Deli'yi kurtarmaya çalıştı.

Aracın yan camını kırarak içeri giren bir vatandaş kamyonun ön camını kırarak sağlık ekiplerine yardım etti. Sağlık ekipleri yaralı kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarttıktan sonra ilk müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Mehmet Emin Deli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(HT-AHM)



08.05.2017 13:25:59 TSI

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