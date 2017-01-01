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Aksaray'da refüjlerde temizlik ve çapa çalışması yapılıyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:17
Aksaray'da refüjlerde temizlik ve çapa çalışması yapılıyor
Aksaray'da refüjlerde temizlik ve çapa çalışması yapılıyor

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehrin refüjlerinde temizlik ve çapa çalışması yapıyor.
Park Bahçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı Perşembe pazarı önünden başlayan temizlik ve çapa çalışmaları SGK kavşağına devam ediyor. 10 kişilik kadın ekipten oluşan temizlik görevlileri titizlik içinde çalışarak görevlerini en iyi şekilde ifade ediyor. Belediye yetkilileri, söz konusu çalışmaların tamamlanmasından sonra refüjlere çim ve çiçek dikileceğini ifade etti.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yapılan çalışmaların Aksaray'ın daha güzel görünmesi için olduğunu belirterek, düzenleme, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarının yaz boyu devam edeceğini kaydetti.
(YC-AH-Y)

08.05.2017 13:26:26 TSI
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