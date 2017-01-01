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Geleneksel ''Çalışan Kadınlar Buluşması'' etkinliği



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ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 No'lu Şube Kadınlar Komisyonu'nun düzenlediği 2'nci geleneksel ''Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Çalışan Kadın Üyelerin Buluşması'' gerçekleşti.

Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe, Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 No'lu Şube Başkanı Gürol Yer, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, ESOGÜ ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde çalışan kadın sendika üyeleri katıldı. Program; şehitler için saygı duruşu ile başladı, akabinde hep birlikte İstiklal Marşı söylendi. Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 No'lu Şube Başkanı Gürol Yer, etkinlikte yaptığı konuşmada, ''Sendikacılıkta, kadın faktörü çok önemlidir. Kadınlar, sendikacılığı çok güzel yapıyor. Bu etkinliği düzenlediğiniz den dolayı hepinizi ve yasal mevzuat gereği görev süresi biten Kadınlar Komisyonu Başkanı Nejla Kıncal'ı çalışmalarınızdan dolayı kutluyorum'' dedi.

Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Damla Özgereksinimliler Derneği Genel Başkanı Emel Kapanoğlu ise etkinlikte yaptığı konuşmasında, ''Türk Kadını yürekli çocuklar yetiştiriyor. Kadınlarımızın birlik ve beraberlik içinde çalışması beni duygulandırdı. Hepinizi yürekten kutluyorum'' diye ifade etti.

Kadınlar Komisyonu Başkanı Nejla Kıncal da, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı.

Sendika Başkanı Gürol Yer; sendikada en eski kadın üyelere, törenle plaket taktim etti. Şiirler okundu ve program sonunda; canlı müzik eşliğinde düzenlenen eğlencede, kadınlar doyasıya eğlendi.

(İHA-EA-Y)



08.05.2017 13:29:26 TSI

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