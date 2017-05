YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Can: "Türkiye'de Mükemmellik Büyük Ödülü alan ilk belediyeyiz"

- Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Değerlendiricileri Tarsus Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde görecek



MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi'nin Avrupa Mükemmellik Yolculuğu, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Değerlendiricileri saha ziyaretini gerçekleştiriliyor. Hollanda, İsviçre, Romanya, İsveç ve Türkiye'den gelen değerlendiriciler, 16 Mayıs 2017 Cuma gününe kadar sürecek olan saha ziyaretinde Tarsus Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde görecekler.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü sürecinin Tarsus'a ve Tarsus Belediyesi'ne hayırlı olmasını diledi.

2016 yılında başvurdukları EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü'nde finalist olduklarını ifade eden Başkan Can, Türkiye'de Mükemmellik Büyük Ödülü alan ilk ve tek belediye olduklarını söyledi.

Tarsus'un tarihi hakkında konuklara bilgi veren Başkan Can, "10 bin yıllık tarihi ile dinlerin, medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma merkezi, Akdeniz'in incisi Tarsus'a; Hollanda, İsviçre, Romanya, İsveç ve ülkemizin bir başka tarihi şehri Bursa'dan gelen değerlendiricilerimize şahsım, kurumum ve Tarsus halkı adına hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. 1994-2014 yılları arasında dört dönem yani yirmi yıl Belediye Başkanlığı yapan ve 2014 yılı Mart ayından itibaren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen, Sayın Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla 2002 yılında kalite çalışmalarına başladık. Benim de, 1997 yılından bu yana memur, müdür ve başkan yardımcılığı görevlerini yaparken içinde bulunduğum bu çalışmalarda; özdeğerlendirme yapmaya, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçmeye, sunduğumuz hizmetleri verilerle yönetmeye başladık. Yaptığımız sürekli iyileştirmeler sonucunda sunduğumuz hizmetlerle Tarsus'u nakış nakış işledik. Kurumsal mükemmellik anlayışı ile işlerimizi daha ciddi Planlamaya, daha başarılı Uygulamaya, uygulama sonuçlarını Kontrol etmeye ve kontroller sonucunda Önlemler almaya başladık. Kısacası PUKÖ döngüsünü hayata geçirdik, hizmet kalitemizi sürekli arttırdık. Kalite ve mükemmellik yolculuğumuzda basamakları bir bir çıkarak; Türkiye'de Mükemmellik Büyük Ödülü alan ilk ve tek belediye olduk. 2002 yılında başlayan Kalite yolculuğu, 2016 yılında Avrupa Mükemmellik Ödülüne başvurduk ve sonucunda Finalist olmayı başardık" dedi.

Büyükşehir Yasasına rağmen stratejik planı hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Can, "Belediye Başkanı olarak seçildiğim 30 Mart 2014 tarihinden itibaren, 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası'nın getirdiği yeni organizasyon yapısı, bütçe, çalışan sayısı, artan mahalle sayıları, kapanan beldelerin borçları gibi büyük zorlukları aşmak için yoğun çaba ve mücadeleler verdik. Büyükşehir belediyesine bağlanmayı hazmettikten sonra Stratejik Planımızı hayata geçirmeye başladık.

Tarsus'ta bugün itibariyle 179 mahalle ve bu mahallelerde Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre 330.000 insan yaşamaktadır. Tarsus, nüfus itibariyle Türkiye'nin 55 ilinden daha fazla nüfusa sahip bir ilçedir.

Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projelerin yanında, hizmet kalitemizin sürekli arttırılmasına katkı sağlayan, kalite ve mükemmellik çalışmaları kapsamında 2016 yılında EFQM'e üye olduk. Üye olduktan sonra özdeğerlendirme çalışmamıza devam ederek, iyileştirme projelerimizi belirledik ve hayata geçirmek üzere çalışmalar yaptık. Bu süreçte gerekli eğitimleri de aldık. Başvuru dokümanımızı çalışanlarımızın katkılarıyla hazırlayarak ödül başvuru takvimine göre EFQM'e teslim ettik.

Sürecin bu haftaki aşamasında ise şu anda açılış toplantısını gerçekleştirdiğimiz Saha Ziyareti ile tüm uygulamalarımız, EFQM değerlendirme ekibi tarafından yerinde görülecektir. Sürecin sonunda değerlendirme ekibi tarafından hazırlanacak ve mükemmellik yolculuğumuza çok değerli katkıları olacak geri bildirim raporunu şimdiden dört gözle beklemekteyiz

EFQM Değerlendirici Ekibi, gönüllü olarak yaptığınız bu hizmeti takdir ettiğimi, kurum ve kuruluşlara sağladığınız katkıyı önemsediğimi belirterek, ülkemize, ilçemize ve belediyemize tekrar hoş geldiniz diyor, bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Emekleriniz için şimdiden, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. EFQM Mükemmellik Ödülü sürecinin Tarsus'a ve Tarsus Belediyesi'ne hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Başdeğerlendirici Hollandalı Rietta Klijn, Tarsus'ta bulunmaktan dolayı heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Birlikteliğimizin güzel olacağına inanıyorum. Her gün program doğrultusunda sizlerle görüşeceğiz. Her günün sonunda küçük toplantılar yapacağız ve bu toplantılarda size geri bildirimlerde bulunacağız. 2007 yılından bu yana ödül değerlendirme süreçlerine katılıyorum. Genelde özel şirketlerle çalıştım. Ama daha önce hiçbir belediye ile çalışmamıştım. Heyecanlıyım ve saha ziyaretinin başlamasını dört gözle bekliyoruz. Görüşmelerimizde bize karşı açık olmanızı istiyoruz. Çünkü sadece dokümanlardan neler yaptığınızı anlamamız zor olabilir. Bu bir değerlendirmedir. İşi nasıl yaptığınızı anlamak ve bilmek istiyoruz" dedi.

Değerlendiricilerde Rietta Klijn (Hollanda), Gerhard Leu (İsviçre), Miruna Vitcu (Romanya), Ola Lindwall (İsveç) ve Günay Üsküdar (Türkiye) bulunuyor.

