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Büyükşehir çalışanlarına sağlık taraması yapıldı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memur olarak görev yapan personele yönelik sağlık gözetimi yapılıyor. Gerçekleştirilen sağlık gözetimiyle çalışanların sağlığının korunması, mesleki sağlık sorunlarına karşı erken teşhis ve tedavide bulunulması amaçlanıyor.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memur olarak görev yapan personele yönelik sağlık gözetimi yapılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 08-23 Mayıs tarihleri arası yapılacak olan sağlık gözetimlerimiz bugün itibariyle başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilçelerimiz dahil olmak üzere tüm hizmet birimlerimizde bulunan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellere verilecek bu hizmet ile çalışanlarımızın sağlığını korumak, mesleki sağlık sorunlarına karşı erken teşhis ve tedavide bulunmak amaçlanmaktadır. Bahsi geçen sağlık gözetimleri işe giriş, iş değişikliği, iş kazası, meslek hastalığı ve sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarda tekrarlanabileceği gibi, çalışılan işlerin niteliğine ve tehlike sınıfına göre düzenli olarak tekrar edilecektir" dedi.

(SC-Y)



08.05.2017 13:33:01 TSI

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