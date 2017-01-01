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Kuşadası'nda depreme canlı yayında yakalandı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sosyal medyada Kuşadası tarihi ile ilgili konuğu söyleşi yapan gazeteci Belma Bircil Ozgun depreme yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 11.47'de meydana gelen deprem canlı yayında da hissedildi. Kuşadası'nda konuğu olan yerel bir tarih dergisi yazarı Ali Ergül ile söyleşi yapan Belma Bircil Ozgun canlı yayın yaparken depreme yakalanınca " şu anda deprem oluyor" sözlerini söylerken kısa süreli panik yaşadı.

Ozgun, depremin ardından söyleşisine devam etti.

(OD-MB-Y)



08.05.2017 13:36:13 TSI

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