YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meclis üyeleri müdürlüklerin kapatılmasını onaylamadı

Meclis üyeleri müdürlüklerin kapatılmasını onaylamadı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Genel Meclisi üyeleri İl Özel İdare Müdürlüğündeki bazı birim müdürlüklerin kapatılmasıyla ilgili teklifi onaylamadı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan Başkanlığında toplanan il genel meclis üyeleri Mayıs ayının son oturumunda gündemdeki maddeleri görüştü.Kırsal bölgelerde yapılacak olan tesis ve yatırımların çevre düzeni plan değişikliği, imar planı değişikliği yapılmasına dair maddeler görüşüldü.

Toplantıda Turizm Komisyonu Başkanı Aydın Aslan tarafından, İstanbul, Ankara ve Antalya'da yapılan veya yapılacak olan tanıtım günlerinin turizme katkısı ile ilgili yapılan araştırma sonucu okundu.

İl Özel İdare Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. İl Özel İdare Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün kapatılarak, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü işinin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesi, Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü işlerinin ise İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesi konusu görüşüldü. Meclisin onayına sunulan madde 23 meclis üyesinden 2'i 'evet', 1'i çekimsel kalırken, 20 kişi ise 'red' oyu verdi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, toplantı başında yaptığı konuşmada alınan kararların ülkemize ve Adıyaman'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

(AHM)



08.05.2017 13:38:13 TSI

NNNN

