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Söke'de Ağaçlı Edebiyat Şöleni

- Köy kahvesinde bir bardak sıcak çay ikramı ile başlayan kitap sevgisi edebiyat şölenine dönüştü



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesinde kahvehane işletmecisi kitap dostu Haluk Yalçınöz'ün iki yıl önce kahvesinde başlattığı 'Kitap okuyana bedava çay ikramı' kampanyası Ağaçlı Edebiyat Şölenine dönüştü.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve edebiyat dünyasından destek gören kampanya bu yıl Söke Belediyesi'nin de büyük desteğini alınca Ağaçlı Edebiyat Şöleni gerçekleştirildi. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Belediye Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu, Ahmet Karakaş, Jandarma Komutanı Yzb. Gökhan Kurgan, Belediye Meclis Üyeleri ve kitapseverlerin katıldığı etkinlikte Söke, Aydın, izmir, Manisa, Marmaris gibi birçok yerden gelen şair ve yazarlar bulundu.



Söke'deki Edebiyat Şölenin açılış konuşmasını yapan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, işletmeci Haluk Yalçınöz'ün başlattığı kampanyaya duyarsız kalmak istemediklerini söyleyerek; "Arkadaşımızın kahvesine bağışlanan kitaplar odalar dolusu oldu, hatta arkadaşımızda başka ihtiyaç bölgelerine gönderdi. Günümüzde sosyal medya ve internet bağımlılığı maalesef toplum olarak bizleri okumaktan uzaklaştırdığını düşünüyorum. Bu tür etkinliklerle okuma alışkanlığının yeniden kazandırılmasından yanayız" dedi.

İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu konuşmasında; "Okumanın ne demek olduğunu iyi bilenlerden biriyim. Okumak kadar yazmak ve yazabilmek de çok önemli. Bugün yazan sanatçılarla bir arada olmaktan çok mutluyum. Ağaçlı Mahallemizin ülkemize bu tür etkinlikle de örnek olacağını düşünüyorum" şeklinde konuşurken, konuşmasını bir şiirle tamamladı.

Haluk Yalçınöz, Ağaçlı Muhtarı Mehmet Bilgiç ve Söke Şair ve yazarlar Derneği Başkanı Tülay Sarayköylü yaptıkları konuşmalarda Edebiyat Şöleni'nin uzun yıllar devam eden bir etkinlik haline gelmesi temennisinde bulundular.

Begonya Ertaş'ın sunumuyla renklenen Ağaçlı Edebiyat şölenine yazarlar Tülay Sarayköylü, Yaşar Çağbayır, Orhan Hasan Bıldırki, Abdülkadir Güler, Metin Akdeniz, Serkan Oklay, Zehra Ünüvar, Şükrü Öksüz, Savaş Sarıkaya, Mehmet Işılak, Fuat Gürsoy, Emin Çelimli, Erkan Acar, Zekeriya Işıklı, Şevki Kayaturan, Ebru Güneş, Nuran Benli, Ümran Öztürk, Begonya Ertaş, Gül Özmetin, Hatice Altunyay, Mine Kadinin, Nalan Kolağası, Alihan Altıtaş, Lale Bollukçu, Ahmet Yemenici, Nazif Çavdar, Ahmet Dinç, Hasibe Ziba, Pakize Akçakır, Saadet Aydınlıoğlu, Nilgün Özel Erdem, Sümrü Yılmaz, Ferzan Sarpkaya, Emine Uçar, Ali Tosun, Bilge Öztoplu, Kemal Benli, Yüksel Kurtul, Erdi Tokol, Oya Uslu, Selçuk Oğuz, Elif Çırak, Aydemir Çimen'in katıldı.



Söke Belediyesi tarafından ilköğretim okulları düzeyinde düzenlenen yarışmada da çocuklar köy yaşamı ile öykülerini kaleme aldılar. 'Bizim Köyümüz' adlı öykü yarışmasında birinci Söke Atatürk Orta Okulundan Işıl Çelik, ikinci 100. Yıl Atatürk Ortaokulundan Buse Akat, üçüncü Söke Atatürk Ortaokulundan Ayşe Selen Sığırlı oldu. Derceye giren öğrencilerin ödüllerini çocuk kitapları yazarı Zehra Ünüvar, Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu verdi.

El Emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar, halk oyunları gösterileri, şiir yorumları etkinliğe renk kattı. Söke'nin Davutlar ve Sahil Siteleri güzergahı üzerinde turizme açılan kapılarından biri olan Ağaçlı Mahallesi'nde etkinliğe katılanlar keyifli bir gün geçirdi.

(LT-MB-Y)



08.05.2017 13:40:56 TSI

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