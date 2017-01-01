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Çalıştığı inşaatta kafasına tuğla düşen işçi yaralandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:36
Çalıştığı inşaatta kafasına tuğla düşen işçi yaralandı

Ahmet Hamzaçebi
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da, çalıştığı inşaatın birinci katından kafasına tuğla düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay Erenler mahallesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan Melih D., binanın birinci katından düşen tuğlanın kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan işçi, inşaattaki mesai arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Melih D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(AH-MET-Y)

08.05.2017 13:45:45 TSI
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