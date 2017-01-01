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Üniversiteli gençler köy okulunu boyadı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa'da Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan üniversiteli öğrenciler ihtiyaç sahibi okullara desteklerini devam ettiriyor. Üniversiteli gençler, kırsal mahallelerden biri olan Örencik'teki İlkokulu boyayarak, okulun güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Manisa ve Ayşe Hafsa Sultan Yurtlarında kalan üniversiteli öğrenciler, ihtiyaç sahibi okullara desteklerini sürdürüyor. Öğrenciler Yunusemre İlçesindeki Örencik Köyü İlkokulunu boyadı. KYK Genel Müdürlüğünün Gönül Bağı projeleri kapsamında eğitim öğretim alanında bir çalışma yapmak isteyen KYK'lı gençler kırsal bir mahalledeki okulu boyayarak köyde okuyan minik öğrencilerle gönül bağı kurdu. Okulun tüm iç ve diş boyasını yapıp tavan aydınlatmalarını da değiştiren gençler minik öğrencilerle de oyunlar oynayarak güzel ve anlamlı bir gün geçirdi.Etkinliğe KYK Manisa Kız Yurdu Müdürü Mehtap Şirin de katılarak okulun boyanmasına katkı sağladı.

Proje kapsamında okulun tuvaleti de Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamir edilirken, Örencik Mahallesi Muhtarı Hüseyin Savran gençlere Örencik Mahallesi hanımları tarafından yapılan gözlemelerden ikram etti. Minik öğrencilerin gözlerindeki mutluluğun her şeye değer olduğunu kaydeden üniversiteli gençler bu tip sosyal etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

(SC-Y)



08.05.2017 13:45:50 TSI

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