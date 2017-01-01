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Torku Şekerspor'un bisikletçisi Ahmet Örken Azerbaycan'da ikinci oldu



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KONYA (İHA) - Torku Şekerspor'un başarılı bisikletçilerinden Ahmet Örken, 3-7 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 'Tour Of Azerbaidjan' yarışlarının 5'inci günündeki 5'inci etabında 2. olmayı başardı.

Kıran kırana geçen mücadelede rakibi ile kıyasıya mücadele eden Ahmet Örken, 21 saniye fark ile birinciliği rakibi Krisris Neilands'a kaptırdı. Ahmet Örken'i, Edwin Avila ve Liam Bertazzo takip etti. Torku Şekerspor Kulübü, yarışmayı takım klasmanında ise 21 takım arasında 5. olarak tamamladı.

Yarış sonrasında Torku Şekerspor Kulübü Sporcusu Ahmet Örken yaptığı açıklamada, "Azerbaycan turunun son etabında podyumdayız. Desteklerinden dolayı başta Başkanımız Recep Konuk'a, Konya Şeker'e, takım arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Antrenörü Branco Filip de yaptığı açıklamada, başarının tesadüf olmadığını ifade ederek "Fas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rodos, Hırvatistan yarışlarında iyi bir performans göstermiştik. Fas ve Kıbrıs'ta birinci olduk. Rodos'ta da bir etapta kürsüye çıktık. Azerbaycan'da da başarı bekliyorduk ve elde ettik. Yaptığımız yeni takviyelerle takımımız başarılı bir noktaya gelmiş oldu, takımımızın mücadele gücü arttı. İnşallah bu yıl ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda da ülkemizi başarı ile temsil edeceğiz ve podyum hedefliyoruz. Tabi önce Ankara Bisiklet Turu var, orada da iddialı bir noktada olacağımızı ifade etmek isterim. Başkanımız Recep Konuk'un bu alandaki desteklerine dikkat çekmek istiyorum, çünkü kendisi bisikletten hiç ümidini kesmedi, bisikletteki başarımızın ülkemize katkı olduğu bilinci ile bize her türlü desteği verdi ve bu sayede bugünlere gelindi. Bundan sonra da başarılı bir şekilde uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

(US-AH-Y)



08.05.2017 13:46:37 TSI

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